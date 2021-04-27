Двадцать генералов призвали Макрона спасти Францию

"Наши трехцветные флаги — это не просто кусок ткани, они символизируют вековые традиции тех, кто независимо от цвета кожи и веры служил Франции и отдал за нее свою жизнь. На этих флагах золотыми буквами написаны слова «Честь и Отечество». Однако сегодня наша честь требует от нас осудить развал нашей родины...

...— Развал, который, используя идеологию исламизма и наличие молодежных банд в пригородах, приводит к отделению от страны множества ее частей (общин) и превращению их в территории, которые подчиняются своим средневековым обычаям, противоречащим нашей конституции. Между тем по нашим законам, каждый француз, независимо от его веры или неверия, повсюду во Франции должен чувствовать себя как дома; не может и не должно существовать города или района, где не действуют законы Республики.

— Развал, при котором ненависть превалирует над братством во время демонстраций, при котором власти используют полицейских в качестве солдат-наемников и козлов отпущения в борьбе со своими же французскими согражданами в желтых жилетах, которые пришли выразить свое отчаяние. То же самое происходит, когда люди в масках под шумок этой борьбы грабят магазины и угрожают нашим правоохранительным органам. Власти мы напоминаем: силы порядка действуют только в рамках директив, иногда весьма противоречивых, которые даете вы, руководители.

Опасностей становится все больше, насилие растет день ото дня..."

