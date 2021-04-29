Французские военные предстанут перед дисциплинарным советом за высказанную политическую позицию

Восемнадцать французских военных предстанут перед дисциплинарным советом армии при рассмотрении дела об открытом письме генералов президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

Коллективное обращение, подписанное двадцатью отставными генералами, было опубликовано на прошлой неделе. Его авторы предупредили главу государства, что намерены "защитить патриотизм" на фоне распространения "антиколониальной риторики", которая рискует "растворить традиции, культуру и историю" Франции.

В тексте послания есть намёк на возможное вмешательство армии в политическую жизнь страны и говорится о появлении территорий, "где не действуют законы республики". Под текстом послания в интернете появились подписи восьми тысяч военных, находящихся на активной службе в армии.

Теперь, по словам начальника главного штаба французских вооружённых сил Франсуа Лекуэнтра, восемнадцать военных, заявивших о готовности поддержать тех политиков, которые намерены выступить с требованиями, изложенными в послании, предстанут перед дисциплинарной комиссией и "в их отношении будут приняты соответствующие военные санкции".

Что касается самих отставных генералов -- авторов послания -- Лекуэнтр не исключил их увольнение из армейского резерва и окончательный вывод на пенсию. По его мнению, "содержание обращения к президенту, написанное генералами, ушедшими с активной службы ещё 20-30 лет назад, абсолютно не отражает сегодняшних настроений в армии и её социального состава..." "Это творчество пенсионеров, отставших от жизни, и я лишаю их права выносить суждение о нас", -- заключил Лекуэнтр.