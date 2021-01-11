Власть усилила контроль над денежным оборотом. Но не в том случае, если это перевод на анонимный счёт за границу
- 11.01.2021, 15:50,
- Новости
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Второе и третье чтение в Госдуме прошёл закон
, направленный на развитие контроля над операциями с денежными средствами. Под контроль теперь попадут любые операции с наличными, если речь идёт о сумме в 600 тысяч рублей и более.
Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств при сумме операций от 100 тысяч рублей.
Операции с наличными и/или безналичными денежными средствами при сделках с недвижимым имуществом подлежат обязательному контролю, если сумма операции равна или превышает 3 млн рублей.
В то же время из-под контроля выводится обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, а также перевод денег за границу на счёт анонимного владельца и поступление средств с него.