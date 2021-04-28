Очередной виток предложений репатриации "русскоязычных" встретил поддержку

Руководство фракций КПРФ и ЛДПР в ходе встреч с премьер-министром Михаилом Мишустиным высказали свои предложения о возвращении "русскоязычных" граждан в Россию.

"В частности, два предложения нашей фракции, которые мы сформулировали, часть из них уже возникли в законах, а некоторые в законопроектах. Это о репатриации наших граждан - русских граждан, российских граждан, кто хотел бы вернуться на родину", - сказал зампред ЦК КПРФ, глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, приведя в пример "то, что делают Израиль, например, и Германия для своего населения. То же самое, мы предложили законопроект в области образовании для российских соотечественников".

"У нас проблема с гражданством для русских. Кто-то эту диверсию устроил нам. И мы могли бы давно уже и украинскую проблему решить. Люди приехали бы с удовольствием сюда", - заявил на встрече с Мишустиным лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он указал на то, что русскоязычным гражданам приходится ждать до восьми лет для получения российского паспорта: "Надо это упростить, ускорить. Ввести понятие "русский". И всё, паспорт выдаётся в посольстве в течение трёх недель".

По словам Калашникова, Мишустин поддержал предложение КПРФ о законодательной проработке широкой репатриации соотечественников, а также о расширении квот в российских вузах для студентов из стран СНГ.



