Спецслужбы ФРГ будут следить за ковид-диссидентами

Спецслужбы Германии будут отслеживать действия ведущих участников протестных движений, выступающих против введения ковидрегуляций.

По мнению МВД ФРГ, эти люди могут представлять "угрозу демократии и быть связанными с правым экстремистским крылом" и их цель "подорвать доверие к государственным институтам и их представителям".

В МВД ФРГ настаивают, что ряд участников этих акций "дали явно понять, что их повестка уходит далеко за пределы простой организации протестов против мер правительства по борьбе с коронавирусом".

Предположительно, речь идёт о движении Querdenker, которое не только выступает против ограничений, но и продвигает теории заговора относительно ситуации с ковидом. За последний год движение набрало десятки тысяч сторонников.



