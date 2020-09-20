В Европе и Израиле проходят массовые выступления против антиковидных мер

В разных странах Европы на этих выходных прошли демонстрации против антиковидных ограничений, которые люди считают неоправданными и жестокими.

Румынии люди вышли на улицы на манифестацию против ношения масок в школах. Некоторые из них были с детьми. Участников демонстрации, которые не соблюдали социальную дистанцию и не надели маски, жандармерия штрафовала на сумму от 10 до 520 евро. Премьер-министр Румынии Лудовик Орбан сказал, что маски на уроках необходимы, чтобы защититься от вируса, и что некоторые родители "как будто не любят своих детей".

Мадриде люди протестуют против новых изоляционных мер. С понедельника Мадрид будет поделён на зоны, 37 зон с наиболее высоким распространением ковида будут изолированы, жителям будет запрещено покидать их пределы кроме крайней необходимости. Эта мера затронет 850 000 человек.

Лондоне тридцать два человека были задержаны на демонстрации против нового карантина, поскольку они сопротивлялись стараниям полиции разогнать демонстрацию. Напомним, что с понедельника штрафы за несоблюдение самоизоляции, если анализ на ковид оказался положительным, вырастут до 10 000 фунтов (при неоднократном несоблюдении). До тысячи фунтов увеличится штраф за нарушение запрета собираться компаниями больше шести человек.