Учёные из Технологического института Массачусетса: маски усиливают поток выдыхаемого воздуха

Профессора Мартин Базан (Bazant) и Джон Буш из престижного Технологического института штата Массачусетс показали
, что маски, затрудняя обычное дыхание людей, приводят к тому, что поток выдыхаемого воздуха становится сильнее (также из-за того, что люди переходят на дыхание ртом), и это, в свою очередь, сводит на нет "социальное дистанцирование" и ограничение численности посетителей. По большому счёту в закрытом помещении дистанция становится не важна -- зато важна вентиляция помещения.
Ранее уже сообщалось
о том, что, например, при занятии спортом в масках люди начинают задыхаться, насыщение крови кислородом снижается почти на треть.