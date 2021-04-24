 

Учёные из Технологического института Массачусетса: маски усиливают поток выдыхаемого воздуха

Профессора Мартин Базан (Bazant) и Джон Буш из престижного Технологического института штата Массачусетс показали, что маски, затрудняя обычное дыхание людей, приводят к тому, что поток выдыхаемого воздуха становится сильнее (также из-за того, что люди переходят на дыхание ртом), и это, в свою очередь, сводит на нет "социальное дистанцирование" и ограничение численности посетителей. По большому счёту в закрытом помещении дистанция становится не важна -- зато важна вентиляция помещения. 
 
Ранее уже сообщалось о том, что, например, при занятии спортом в масках люди начинают задыхаться, насыщение крови кислородом снижается почти на треть. 
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APN.ru