 

Низкий уровень физической активности опасен для здоровья

 

Прежние исследования уже показывали, что ожирение и диабет в три-пять раз увеличивали шансы на попадание в реанимацию.

В новом исследовании американские физики под руководством научного сотрудника Медицинского центра Kaiser Permanente Роберта Саллиса отметили ещё один фактор риска: многие проблемы со здоровьем возникают или усугубляются при низком уровне физической активности. 

В общей сложности медики проанализировали истории болезней и состояние здоровья более 48 тыс. жителей юга Калифорнии, которые заразились ковидом между мартом и октябрём 2020 года. Около 9% из них попали в больницу или умерли.

Исследователи пришли к выводу, что при заражении ковидом уровень физической подготовки был одним из самых значимых факторов риска. Жители Калифорнии, которые не поддерживали себя в физической форме, попадали в больницы примерно вдвое чаще, а умирали почти в три раза чаще, чем любители физкультуры. Также низкий уровень физической активности повышал вероятность попадания в реанимацию примерно на 70%.

 

К этому можно добавить, что штат Калифорния -- один из тех американских штатов, где действует жёсткий локдаун, возможности заниматься спортом вне дома резко ограничены. Так происходит и в других странах, где были введены локдауны (можно вспомнить и локдаун весны 2020 года в России, который также сопровождался резким ограничением возможности заниматься спортом или хотя бы гулять в парках). 

 

В то же время начали появляться и исследования (вряд ли их можно назвать неожиданными), что активные движения даже в тканевой, самой проницаемой маске ведут к тому, что люди начинают задыхаться, у них кружится голова, насыщение крови кислородом снижается почти на треть.


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APN.ru