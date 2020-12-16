Что такое маскне, какие маски ядовиты, а какие попросту не работают

Новый термин «маскне» появился в дерматологии в 2020 году, сообщил ректор Приволжского медуниверситета Николай Карякин.

Слово получилось от сложения необходимости носить маску и высыпаний на коже в виде акне (прыщей), появление которых провоцирует маска:

«В результате трения о ткань маски повреждается эпидермальный защитный слой кожи. Также под маской создаётся парниковый эффект и идеальные условия для размножения бактерий».

Из-за волокон маски могут возникнуть аллергические реакции и зуд. Ранее крупнейшая британская газета "Дейли Мейл" уже писала о том, что маски могут вызвать экзему и аллергические реакции у людей с чувствительной кожей.

В Германии в аптеках обнаружены маски, в которых содержится краситель анилин. Попадая посредством дыхания в кровь, этот сильный яд окисляет гемоглобин и препятствует переносу кислорода в крови, отчего развиваются головные боли и одышка.

Группа учёных из Массачусетса и Калифорнии, проведя исследования голубеньких медицинских масок, обнаружила, что даже при однократном снимании-надевании маски возникает деформация, которая снижает её фильтрующие способности с 65% до 25%. При дальнейших деформациях фильтрующие свойства масок становятся ничтожными, и маска приносит скорее вред, чем пользу.







