Сбербанк увеличил срок кредитования по "льготной ипотеке" до 30 лет

Стандартная процентная ставка по программе ипотеки "Господдержка 2020" составляет 6,4% годовых, при использовании сервиса "Электронная регистрация" она снижается на 0,3 процентного пункта - до 6,1% годовых.

По словам зампредседателя правления, руководителя блока "Розничный бизнес" Сбербанка Кирилла Царёва, программа "Господдержка 2020" является лидером в выдачах на первичном рынке и составляет около 90% всей ипотеки на новостройки.