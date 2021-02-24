 

Сбербанк увеличил срок кредитования по "льготной ипотеке" до 30 лет

 
Сбербанк увеличил с 20 до 30 лет максимальный срок кредитования по программе "льготной ипотеки" со ставкой не более 6,5% годовых. Стандартная процентная ставка по программе ипотеки "Господдержка 2020" составляет 6,4% годовых, при использовании сервиса "Электронная регистрация" она снижается на 0,3 процентного пункта - до 6,1% годовых.

По словам зампредседателя правления, руководителя блока "Розничный бизнес" Сбербанка Кирилла Царёва, программа "Господдержка 2020" является лидером в выдачах на первичном рынке и составляет около 90% всей ипотеки на новостройки. 

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APN.ru