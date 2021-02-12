 

ЦБ предлагает свернуть льготную ипотеку

 

Программу льготной ипотеки нужно постепенно сворачивать, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Она признала, что программа льготной ипотеки была очень эффективным инструментом в период острой фазы кризиса и сразу после выхода из него. "Но со временем, в силу того, что предложение не поспевало за спросом, который ускорился и даже где-то ажиотажно развивался, у нас это вылилось в повышение цен. По нашей оценке, если говорить о доступности жилья, весь эффект от снижения ставки к январю практически был "съеден" повышением цен на жильё".

"Эту программу, мы подтверждаем, нужно постепенно сворачивать. Может быть, её оставить как антикризисную программу для тех регионов, где недостаточно предложение на рынке жилья, где либо спрос населения не восстановился в силу действия ограничительных мер", - сказала она.

"На мой взгляд, должны быть программы поддержки ипотеки в ряде регионов, где в целом низкие объёмы строительства, потому что строителям не интересны низкомаржинальные проекты, либо там недостаточная концентрация спроса. И, конечно, должны быть программы, как сейчас, для отдельных групп населения, например, молодых семей", - сказала глава ЦБ. Такие программы должны действовать на постоянной основе, считает она.

По мнению главы ЦБ, цены на жилье вряд ли упадут после сворачивания программы льготной ипотеки, но темпы роста цен замедлятся, "что будет позитивно". 

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APN.ru