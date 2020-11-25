 

Набиуллина призвала "своевременно завершить" программу льготной ипотеки

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о необходимости "своевременно завершить" программу льготной ипотеки под 6,5% годовых, поскольку "уже виден рост цен на жилье на первичном рынке, который опережает и инфляцию, и рост доходов населения". 
 
Напомним, что даже льготная ипотека в РФ существенно дороже, чем ипотека в развитых странах мира. Так, по данным на конец 2019 года, ипотека в Японии стоит менее 1% годовых, в Германии -- 1%, во Франции -- 1,23%, в Великобритании колеблются, в зависимости от срока, от 1,5 до 3%...а в Швеции ипотеку можно выплачивать 105 лет. 
 
В то же время в бывших советских странах -- в Казахстане, на Украине -- ипотека ещё дороже российской: по данным на 2018 год, 18,58% и 19,76% соответственно. 
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APN.ru