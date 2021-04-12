9 из 10 россиян считают, что России необходимо осваивать космос

По данным опроса ВЦИОМа , приуроченного ко Дню космонавтики, 91% россиян считают, что страна должна принимать участие в освоении космоса (и эта доля с прошлых лет остаётся неизменной). 75% сограждан уверены, что бюджетные расходы на космические программы сокращать не следует, из них 25% считают даже, что их надо нарастить (из жителей крупных городов так считают 30%). Прежде всего изучение космоса связывают с развитием высоких технологий и обороноспособностью страны.

69% россиян знают дату, когда состоялся первый полёт человека в космос, и 97% знают имя первого космонавта.