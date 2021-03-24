 

Большинство поляков и россиян считают, что их страны должны быть союзниками или друзьями

По данным опроса ВЦИОМа, в российско-польских отношениях отсутствует развитие, они стагнируют. Тем не менее, этап, на котором они застыли, неплох: 42% поляков считают, что к России следует относится как к союзнику, и 22% -- как к другу. Для русских эти цифры -- 40% и 28% соответственно.
24% поляков поддерживают конкурентные отношения с Россией, и лишь 5% настроены враждебно. Заметна положительная динамика разве что в том, каким видится полякам отношение русских к себе: если в 2014 году лишь 46% поляков считали, что русские относятся к Польше доброжелательно, то теперь так думают 71% поляков. При этом в восприятии россиян отношение поляков к русским за это время значимо не изменилось: только 49% в 2014-м году и 48% сейчас считают, что поляки относятся к русским положительно. 
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APN.ru