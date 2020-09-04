 

Россияне считают Москву городом хороших возможностей и плохой экологии

Согласно опросу ВЦИОМа, 13% россиян хотели бы, чтоб их дети жили в Москве, -- и это всего лишь на 1% больше, чем россиян, желающих, чтоб их дети жили за границей. 10% выбирают Санкт-Петербург, 11% -- сельскую местность (и это на 4% больше, чем десять лет назад).
 
Москва, даже более, чем прежде, привлекает людей возможностью заработка (56% против 50% в 2017 году) и тем, что в ней можно получить хорошее образование (51%). В то же время 73% россиян уверены, что за пределами Москвы можно жить в более благоприятных экологических условиях, 36% считают, что за пределами столицы проще сохранить здоровье.
 

 

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