Средняя российская семья тратит на лекарства почти 20 000 в год

Средняя российская семья тратит на покупку лекарств 19,5 тыс. рублей в год, такие данные получила компания "Сбербанк страхование" в ходе опроса в 75 российских городах с населением свыше 250 тыс. человек в феврале-марте 2021 года.

Более половины респондентов (51%) покупает лекарства несколько раз в месяц, женщины ходят в аптеку в полтора раза чаще мужчин.

Реже всех покупают лекарства жители Владикавказа и Махачкалы: в этих городах 9% людей ходят в аптеку реже одного раза в год.

Среди людей старше 60 лет доля тех, кто покупает лекарства несколько раз в месяц, составила 78%, и даже в возрастной группе старше 50 лет -- уже 59%. Среди 30-40-летних ходят в аптеку несколько раз в месяц 43% респондентов.