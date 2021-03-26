 

Субъективный прожиточный минимум в РФ вдвое больше официального

По данным "Левада-центра"*, представление россиян о необходимом прожиточном минимуме вдвое превышает официально установленный прожиточный минимум (на 2021-й год это 11 652 рубля). При этом среднедушевой доход россиян -- 18,6 тыс. в месяц. Однако необходимым минимумом сами россияне считают 24,6 тыс. в месяц.
Доля граждан России, которые считают, что их доход выше, чем необходимый прожиточный минимум, уже несколько лет снижается и сегодня по России составляет 25%. С другой стороны, в Москве две трети респондентов считают, что их доход выше необходимого (субъективно оцениваемого) прожиточного минимума в регионе. Но в небольших городах и сельской местности так считают только 15% респондентов. 
При этом сам субъективный прожиточный минимум в Москве и регионах, сёлах оценивается неодинаково: в Москве это 36 тыс., в крупных городах -- 24,9 тыс., а в селе -- 21,8 тыс.  
 
*на сайте организации указано, что АНО "Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. 
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