Британское правительство обвинили в использовании скрытых психологических приёмов против населения

Британские психологии обвинили премьер-министра страны Бориса Джонсона в использовании "скрытых психологических приёмов" для манипуляции населением путём преувеличения опасности ковида-19.

Стало известно, что ещё в марте 2020 года в Научном совете по чрезвычайным ситуациям при британском правительстве (SAGE) был представлен документ, где рекомендовалось всячески заострять внимание на опасности ковида, в том числе используя пропаганду в СМИ, и таким образом люди находились в состоянии постоянной повышенной тревожности, что вызвало нежелание обращаться в больницы и привело к увеличению смертности.

В документе говорилось буквально следующее:

"Существенное число людей пока не ощущают достаточной угрозы для самих себя, возможно, по причине низкой смертности в их демографической группе... Уровень оцениваемой угрозы должен быть поднят с использованием жёстких эмоциональных посылов".

В SAGE не отрицают, что такой документ существовал, и данные в нём советы использовались с той целью, чтобы население лучше подчинялось вводимым ограничениям. В частности, зимой эксперты SAGE умышленно преувеличивали уровень угрозы, преподнося публике самую неоправданно завышенную планку смертности как "вероятную" (4 000 смертей в день), хотя в действительности даже по их мнению смертность без ввода ограничений не могла бы скакнуть выше 1 000 в день.

Психологи подчёркивают, что над британцами фактически был поставлен эксперимент, о проведении которого они не были осведомлены.







