 

Удмуртия и Чечня отменяют масочный режим

 

Власти Чечни с 10 февраля отменяют обязательное ношение масок в общественных местах, теперь масочный режим будет рекомендательным для группы риска, сказал глава республики Рамзан Кадыров. Днём ранее о таком же решении объявил глава Удмуртии Александр Бречалов (в этом регионе масочный режим отменят с 12 февраля).


Также в Чечне на фоне растущего интереса туристов к региону отменяются ограничения по передвижению через границы республики.

Эти решения были приняты после "тщательного изучения эпидемиологической обстановки" в Чечне, которая была признана благоприятной, объяснил Кадыров. 

 

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал масочный режим в России затянувшимся болотом, которое нужно раскачивать.

По его словам, всем регионам, как и Удмуртии, нужно перевести в рекомендацию требование носить маски и «давать людям работать». 


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