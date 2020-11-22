 

Учёные из Оксфордского университета обвиняют Фейсбук в цензуре

Профессор Карл Хенеган, директор Центра доказательной медицины при Оксфордском университете и его коллега доктор Том Джефферсон обвиняют Фейсбук в цензуре за то, что компания помечает большое датское академическое исследование, доказавшее почти полную бесполезность масок, как ложную информацию, false information. 
 
Профессор Хенеган в гневе написал: "Что стало с академической свободой? В этой статье нет ничего ложного". Фейсбук заявляет, что исследование не доказало, что маски неэффективны.
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APN.ru