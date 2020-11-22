Учёные из Оксфордского университета обвиняют Фейсбук в цензуре

Профессор Карл Хенеган, директор Центра доказательной медицины при Оксфордском университете и его коллега доктор Том Джефферсон обвиняют Фейсбук в цензуре за то, что компания помечает большое датское академическое исследование , доказавшее почти полную бесполезность масок, как ложную информацию, false information.

Профессор Хенеган в гневе написал: "Что стало с академической свободой? В этой статье нет ничего ложного". Фейсбук заявляет, что исследование не доказало, что маски неэффективны.