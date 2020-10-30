 

Малайзийскому политику, написавшему, что "мусульмане имеют право убить миллионы французов", не дали объяснить свою позицию

Бывший малайзийский премьер-министр (с 1981 по 2003 год) 95-летний Махатхир Мохамад после теракта в Ницце написал в Фейсбуке и Твиттере, что французы за свою историю убили миллионы людей, многие из которых были мусульманами. Соответственно, "мусульмане имеют право на гнев и убийство миллионов французов за преступления прошлого". 
 
Когда Фейсбук и Твиттер затем удалили эту публикацию, Махатхир Мохамад обвинил их в том, что они не уважают свободу слова, а также в том, что ему не дали объяснить, что его пост -- о справедливости. 
 
Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон назвал комментарии малайзийского политика "абсурдными и отвратительными". 
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APN.ru