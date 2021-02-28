 

В Ницце, Дублине и Лондоне прошли демонстрации против ковид-ограничений

 
Около четырёхсот человек приняли участие в акции протеста против введения "карантина выходного дня" в Ницце. 

Протестующие собрались на площади возле дворца правосудия. Акцию организовала ассоциация "Патриоты", представители которой называют введение карантина на период выходных дней "санитарной диктатурой". В ответ полиция усилила патрули и проверки "защитных масок". 

Сейчас в Ницце разрешают покидать дом в выходной день "лишь по уважительной причине": для приобретения товаров первой необходимости, выгула домашних животных или похода к врачу. Одновременно власти закрыли набережные и пляжи города.

 
В Дублине протестующие, когда полиция преградила им дорогу к центральному парку, принялись запускать фейерверки, один полицейский попал в больницу, двадцать три человека из числа протестующих -- арестованы, и аресты продолжаются. Власти говорят, что "эти самочинные патриоты", накрученные сторонниками теорий заговора, "представляют явную угрозу благополучию нашей нации".  
Ирландия находится в жёстком локдауне в течение всей зимы. Запрещается покидать дом без уважительной причины и уходить более чем на три мили от дома.
 
В Лондоне несколько сотен человек прошли по улицам под предводительством Пирса Корбина -- учёного-метеоролога (в марте ему исполнится 74 года), брата бывшего лидера Лейбористской партии Джереми Корбина. В результате марша под лозунгом "Дайте Лондону жить" Пирс Корбин был арестован, уже по меньшей мере в пятый раз за время своей протестной деятельности, и закован в наручники. Пирс Корбин, помимо того, что он с самого начала был противником ковид-ограничений, также отрицает сколько-нибудь существенное влияние деятельности человека на климатические изменения. 

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APN.ru