В Ницце, Дублине и Лондоне прошли демонстрации против ковид-ограничений

Около четырёхсот человек приняли участие в акции протеста против введения "карантина выходного дня" в Ницце.

Протестующие собрались на площади возле дворца правосудия. Акцию организовала ассоциация "Патриоты", представители которой называют введение карантина на период выходных дней "санитарной диктатурой". В ответ полиция усилила патрули и проверки "защитных масок". Сейчас в Ницце разрешают покидать дом в выходной день "лишь по уважительной причине": для приобретения товаров первой необходимости, выгула домашних животных или похода к врачу. Одновременно власти закрыли набережные и пляжи города.

В Дублине протестующие, когда полиция преградила им дорогу к центральному парку, принялись запускать фейерверки, один полицейский попал в больницу, двадцать три человека из числа протестующих -- арестованы, и аресты продолжаются. Власти говорят, что "эти самочинные патриоты", накрученные сторонниками теорий заговора, "представляют явную угрозу благополучию нашей нации".

Ирландия находится в жёстком локдауне в течение всей зимы. Запрещается покидать дом без уважительной причины и уходить более чем на три мили от дома.

В Лондоне несколько сотен человек прошли по улицам под предводительством Пирса Корбина -- учёного-метеоролога (в марте ему исполнится 74 года), брата бывшего лидера Лейбористской партии Джереми Корбина. В результате марша под лозунгом "Дайте Лондону жить" Пирс Корбин был арестован, уже по меньшей мере в пятый раз за время своей протестной деятельности, и закован в наручники. Пирс Корбин, помимо того, что он с самого начала был противником ковид-ограничений, также отрицает сколько-нибудь существенное влияние деятельности человека на климатические изменения.



