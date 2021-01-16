В столице Австрии десятки тысяч людей выступили против локдаунов и ношения масок

Полиция в связи с этим перекрыла проезд автотранспорта по центральным улицам. Противники ковидоограничений не соблюдали социальную дистанцию и не носили медицинские маски.
В Австрии с 26 декабря 2020 года до 24 января 2021 года введён третий локдаун: закрыты торговые центры, учреждения культуры, предприятия сферы услуг и общественного питания. В январе в стране началась массовая вакцинация от коронавируса. Теперь предлагается продлить карантин ещё на две-три недели. Эффективность карантинов остаётся недоказанной.