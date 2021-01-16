 

В столице Австрии десятки тысяч людей выступили против локдаунов и ношения масок

До 50 тысяч человек вышли на улицы Вены, протестуя против жёсткого локдауна и ношения медицинских масок. Участники акции протеста собрались в центре города на площади Хельденплац с транспарантами и флагами, а затем прошли маршем по кольцевой улице Вены.

Полиция в связи с этим перекрыла проезд автотранспорта по центральным улицам. Противники ковидоограничений не соблюдали социальную дистанцию и не носили медицинские маски.

 

В Австрии с 26 декабря 2020 года до 24 января 2021 года введён третий локдаун: закрыты торговые центры, учреждения культуры, предприятия сферы услуг и общественного питания. В январе в стране началась массовая вакцинация от коронавируса. Теперь предлагается продлить карантин ещё на две-три недели. Эффективность карантинов остаётся недоказанной.  

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Выступления против ковидоограничений прошли в Берлине и в Улан-Удэ
» В Лейпциге по меньшей мере 20 000 человек вышли на демонстрацию против ковидоограничений
» В Лондоне тысячи людей выступили против коронавирусных ограничений
» В Европе и Израиле проходят массовые выступления против антиковидных мер
» За отсутствие маски оштрафуют пассажира, но не Собянина
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Владимир Пантин: В первой половине 2020-х конфликт России и Запада примет еще больший размах, нежели санкционные войны

Владимир Пантин: В первой половине 2020-х конфликт России и Запада примет еще больший размах, нежели санкционные войны

Всеноменклатурное собрание

Всеноменклатурное собрание

Мифы и реальности «Великого Турана»: есть ли угроза России?

Мифы и реальности «Великого Турана»: есть ли угроза России?

ПОДВОДЯ ИТОГИ-2020

ПОДВОДЯ ИТОГИ-2020

Упразднение общества

Упразднение общества

Национализм в эпоху глобализма

Национализм в эпоху глобализма

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Билл Гейтс стал крупнейшим собственником сельхоз-земель в США, купив землю в 18 штатах

  • 21:25
  • 260

Чёрные избиратели вдвое более довольны тем, как прошли американские президентские выборы, чем белые

  • 20:20
  • 278

В столице Австрии десятки тысяч людей выступили против локдаунов и ношения масок

  • 19:40
  • 298

WhatsApp отложил блокировку аккаунтов до мая, но сообщил, что и так уже делится пользовательскими данными с Фейсбуком

  • 18:56
  • 301

США передали Вооружённым силам Украины очередную партию военной техники

  • 18:39
  • 351

Украинизация торговли. 16 января вступает в силу очередная украинизаторская норма

  • 18:21
  • 333
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru