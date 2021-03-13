 

Выступления против ковид-ограничений прошли в Германии, Польше и Франции

Тысячи человек собрались, чтобы выразить протест против коронавирусных ограничений, в Дюссельдорфе, Штутгарте, Берлине, Киле, Ганновере, Дрездене, Эрфурте, Мюнхене, Котбусе, Магдебурге. Протестующие требовали отменить все ограничения, которые были введены из-за ковидокризиса.
 
 
Акция протеста предпринимателей прошла в Варшаве по случаю годовщины введения в стране первого локдауна. Демонстрацию проводит организация "Забастовка предпринимателей" при поддержке бывшего кандидата на пост президента Польши Павла Танайно. Участники пришли выразить негодование решениями властей с флагами и транспарантами: "Стоп запугиванию общества. Из-за вас люди боятся выйти из дома", "Стоп закрытию общепита", "Требуем предметного разговора с правительством".

Протестующие обвиняют правительство Польши в том, что из-за массовых ограничительных мер жители республики лишились работы, образования, системы здравоохранения, отдыха, встреч в кафе, свободы перемещения. "Локдаун по уровню разрушений напоминает разрушения от военных действий, - заявил Танайно. - Трагедия локдауна затронула многие семьи в Польше. Наши жизни, бизнес, привычки разрушает не вирус, а конкретные люди и их решения".  

 

 

Студенты, актеры и работники культурной отрасли Франции организовали пикеты возле трёх крупных театров страны, требуя возобновить работу культурных учреждений, закрытых из-за ковид-ограничений. 

Первый пикет организовали в театре "Одеон" ещё 4 марта. Затем акция распространилась на театр "Коллин" (Theatre de la Colline) на востоке Парижа: около тридцати студентов зашли в здание, держа плакаты с надписями "Нужно открываться", "Культура умирает, поколение под угрозой". Аналогичная акция началась и в Национальном театре Страсбурга.

Театры, музеи и другие культурные учреждения закрыты во Франции с конца октября, когда в стране во второй раз был введен режим "самоизоляции". Согласно ноябрьскому плану, их открытие должно было состояться в январе, однако власти постоянно откладывают открытие ресторанов, театров и музеев "из-за роста заболеваемости".

 

Между тем, в американском штате Флорида всё открыто, отменён масочный режим и, несмотря на распространение "более заразного британского варианта", роста заражений и смертности не наблюдается



 



 
 


 


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