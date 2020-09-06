Американку, притворявшуюся чернокожей, отстранили от преподавания в университете

Американка еврейского происхождения, профессор Джессика Круг из Университета Джорджа Вашингтона, опубликовала эссе , в котором призналась, что в течение многих лет притворялась чернокожей (black), в то время как на самом деле не имела на это никакого права.

По словам Круг, на такую страшную ложь её подвигли серьёзные психические нарушения и она не заслуживает прощения. Профессор считает, что общество должно подвергнуть её остракизму (I should absolutely be cancelled).

В эссе не сообщается, каким образом белой женщине удавалось так долго успешно притворяться чёрной.

Однако Университет Джорджа Вашингтона действительно отстранил её от преподавания в осеннем семестре.



