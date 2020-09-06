Американку, притворявшуюся чернокожей, отстранили от преподавания в университете
- 06.09.2020, 18:11,
- Новости
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Американка еврейского происхождения, профессор Джессика Круг из Университета Джорджа Вашингтона, опубликовала эссе
, в котором призналась, что в течение многих лет притворялась чернокожей (black), в то время как на самом деле не имела на это никакого права.
По словам Круг, на такую страшную ложь её подвигли серьёзные психические нарушения и она не заслуживает прощения. Профессор считает, что общество должно подвергнуть её остракизму (I should absolutely be cancelled).
В эссе не сообщается, каким образом белой женщине удавалось так долго успешно притворяться чёрной.
Однако Университет Джорджа Вашингтона действительно отстранил
её от преподавания в осеннем семестре.