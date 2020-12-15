 

В Университете Флориды провели 54 исследования с 77 000 участников и выяснили, опасны ли "бессимптомники"

Учёные из Университета Флориды, подытожив данные пятидесяти четырёх исследований, в которых принимали участие 77 000 участников, пришли к выводу, что только 16,6% инфицированных ковидом заразили членов своей семьи. Правда, процентная доля передачи вируса от одного супруга к другому оказалась существенно выше и составила 37,8%. 
 
Только 0,7% людей, не имевших симптомов -- кашля, лихорадки, одышки, -- были признаны передавшими вирус кому бы то ни было в семье.
 
Было признано, что заразность ковида-19 меньше, чем заразность гриппа. 
 

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