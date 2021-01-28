Госдолг развитых стран рекордно вырос, но предстоит ещё оплатить вакцины

Общий суверенный государственный долг всех стран в конце прошлого года составил 98% мирового ВВП, говорится в январском докладе "Бюджетный вестник" Международного валютного фонда.

Специалисты МВФ сообщили, что в прошлом году международная финансовая помощь в размере $14 трлн "способствовала спасению жизней, а также ослабила влияние пандемии на потребление и производство". Однако "наряду с экономическим спадом, вызвавшим снижение доходов, такая поддержка привела к росту государственного долга и дефицита".

"Наибольший рост дефицита и долга был отмечен в странах с развитой экономикой, за ними следуют страны с формирующимся рынком, страны со средним уровнем дохода и развивающиеся страны с низким уровнем дохода. В странах с развитой экономикой более высокий дефицит отражает примерно равномерное увеличение расходов и снижение доходов, в то время как в странах с формирующейся рыночной экономикой и странах со средним уровнем дохода и развивающихся странах с низким уровнем дохода в среднем рост дефицита в значительной степени обусловлен обвалом доходов, вызванным снижением экономической активности".

По оценке МВФ, более чем в 150 странах доходы на душу населения в 2021 году будут ниже уровня 2019 года.