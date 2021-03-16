Увеличен подушевой норматив в рамках ОМС

Подушевой норматив по программе государственных гарантий в рамках ОМС был увеличен в 2021 году почти на 7,4%, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко:

"Подушевой норматив на одно застрахованное лицо по сравнению с прошлым годом увеличен почти на 7,4% и составил 17 490 рублей... В абсолютных цифрах это 190 млрд рублей, и составило 2,9 триллиона рублей" .

Мурашко добавил, что программой на 2021 год предусмотрено увеличение определённых объёмов оказания медицинской помощи, в частности, по паллиативной помощи по онкологии и по пульмонологии.