 

Увеличен подушевой норматив в рамках ОМС

 

Подушевой норматив по программе государственных гарантий в рамках ОМС был увеличен в 2021 году почти на 7,4%, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко: 

"Подушевой норматив на одно застрахованное лицо по сравнению с прошлым годом увеличен почти на 7,4% и составил 17 490 рублей... В абсолютных цифрах это 190 млрд рублей, и составило 2,9 триллиона рублей".

Мурашко добавил, что программой на 2021 год предусмотрено увеличение определённых объёмов оказания медицинской помощи, в частности, по паллиативной помощи по онкологии и по пульмонологии.
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