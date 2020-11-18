Выступления против ковидоограничений прошли в Берлине и в Улан-Удэ

В Берлине противники карантинных мер подали десятки запросов на проведение митингов, большинство из них не были согласованы. МВД ФРГ запретило собираться перед историческим зданием Рейхстага, где заседает парламент.

Число протестующих было явно больше 5 тысяч человек (согласовывалось 4 тысячи). Люди не соблюдали дистанцию в полтора метра и не носили маски. В итоге самый многочисленный митинг прошёл возле символа столицы Германии -- Бранденбургских ворот. Въезды в правительственный квартал были закрыты для автомобилей, оцеплены отрезок центральной улицы Унтер-ден-Линден, площадь Паризер-плац, лужайка перед Бундестагом. На улицах дежурили 2,2 тыс. полицейских.

Закончилось дело тем, что протестующих стали разгонять водомётами , "так как они не реагировали на призывы к соблюдению гигиены". Около двухсот человек было задержано



В центре Улан-Удэ около сорока предпринимателей из торговых центров устроили акцию протеста против двухнедельных ограничений на работу, которые были введены с 16 ноября из-за коронавируса. Они требуют либо закрытия федеральных сетевых магазинов, либо отмены всех ограничений, поскольку сейчас, по их словам, они несут убытки, вплоть до увольнения персонала, в то время как "федералам" разрешили работать.



