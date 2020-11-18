Выступления против ковидоограничений прошли в Берлине и в Улан-Удэ

В Берлине противники карантинных мер подали десятки запросов на проведение митингов, большинство из них не были согласованы. МВД ФРГ запретило собираться перед историческим зданием Рейхстага, где заседает парламент.
В итоге самый многочисленный митинг прошёл
возле символа столицы Германии -- Бранденбургских ворот. Въезды в правительственный квартал были закрыты для автомобилей, оцеплены отрезок центральной улицы Унтер-ден-Линден, площадь Паризер-плац, лужайка перед Бундестагом. На улицах дежурили 2,2 тыс. полицейских. Число протестующих было явно больше 5 тысяч человек (согласовывалось 4 тысячи). Люди не соблюдали дистанцию в полтора метра и не носили маски.
В центре Улан-Удэ около сорока предпринимателей из торговых центров устроили акцию протеста
против двухнедельных ограничений на работу, которые были введены с 16 ноября из-за коронавируса. Они требуют либо закрытия федеральных сетевых магазинов, либо отмены всех ограничений, поскольку сейчас, по их словам, они несут убытки, вплоть до увольнения персонала, в то время как "федералам" разрешили работать.