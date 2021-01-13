200 польских предпринимателей объединились против ковидоограничений

Около двухсот предпринимателей из гористых районов Польши (Татры) объединились в движение "Вето" -- как они сами объясняют, это их последний шанс наложить вето на распространяемые правительством ковидоограничения, иначе их предприятиям придёт конец. Лидер движения Себастьян Питон призвал "положить конец этому безумию, которое уничтожает Польшу и польское, уничтожает средний класс, малые и средние предприятия, и убивает по нескольку сотен человек в день".

Польское правительство с понедельника продлило ковидоограничения до конца месяца, требуя, чтобы лыжные склоны, гостиницы и спортивные залы оставались закрытыми, а рестораны работали только на доставку.

Жители Татр не единственные, кто бросил вызов ограничениям: подобное движение наметилось по всей Польше. В аккаунте Твиттера @OtwieraMY собирается информация о польских предприятиях -- барах, ресторанах, катках и т.д., которые заявляют о том, что они открыты.

Против правительственных ограничений, в том числе с обращением в суд, выступили туристическая, гостиничная индустрия Польши, а также фитнес-индустрия и торговля. Министр финансов Тадеуш Кощинский призывает подождать хотя бы несколько недель, надеясь, что после этого проявится благотворное влияние вакцинации.