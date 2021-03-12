 

Семь стран приостановили использование вакцины AstraZeneca

 

Сразу несколько государств Европы объявили о приостановке использования препарата, разработанного британско-шведской компанией AstraZeneca: причиной послужили сообщения, что у привитых этой вакциной могут образовываться тромбы в сосудах.


Первой о приостановке использования британско-шведской вакцины "до дальнейшего уведомления" сообщила Дания после сообщений о тяжёлых случаях образования тромбов у вакцинированных. В одном из этих сообщений говорилось о смерти пациента, хотя отмечалось, что "в настоящее время нельзя сделать вывод, существует ли связь между вакциной и тромбами". Пока прививки Астразенекой приостановлены на 14 дней. 

Затем к Дании присоединились Норвегия, Исландия, Италия (из одной партии), Румыния. Вслед за европейскими странами о приостановке использования препарата заявили власти Таиланда. 

 

При этом ВОЗ настаивает, что "до сегодняшнего дня не было выявлено ни одного случая смерти, вызванного вакцинами от COVID-19", и призывает продолжать прививаться Астразенекой. 

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APN.ru