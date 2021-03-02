Дания стала первой европейской страной, сказавшей беженцам, что пора возвращаться

Дания стала первой европейской страной
, сказавшей сирийским беженцам, что им пора возвращаться на родину, потому что там теперь безопасно. 94 сирийца из числа тех, кто нашёл убежище в Дании, будут отосланы в депортационный лагерь. Их не будут вынуждать к отъезду силой, но правительство Дании старается дать сирийцам понять, что у них нет другого выбора, кроме как вернуться. Германия прежде уже заявляла, что отошлёт преступников из числа беженцев, но Дания первая высказала намерение вовсе от них избавиться. Сейчас речь идёт о 350 беженцах, чей статус пересматривается. Дания считает, что они могут безопасно вернуться на родину. Правозащитники не согласны с этой точкой зрения, в том числе они указывают на то, что пример Дании станет соблазнительным для других государств, которые тоже могут захотеть избавиться от беженцев.