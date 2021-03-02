 

Дания стала первой европейской страной, сказавшей беженцам, что пора возвращаться

Дания стала первой европейской страной, сказавшей сирийским беженцам, что им пора возвращаться на родину, потому что там теперь безопасно. 94 сирийца из числа тех, кто нашёл убежище в Дании, будут отосланы в депортационный лагерь. Их не будут вынуждать к отъезду силой, но правительство Дании старается дать сирийцам понять, что у них нет другого выбора, кроме как вернуться. Германия прежде уже заявляла, что отошлёт преступников из числа беженцев, но Дания первая высказала намерение вовсе от них избавиться. Сейчас речь идёт о 350 беженцах, чей статус пересматривается. Дания считает, что они могут безопасно вернуться на родину. Правозащитники не согласны с этой точкой зрения, в том числе они указывают на то, что пример Дании станет соблазнительным для других государств, которые тоже могут захотеть избавиться от беженцев. 
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APN.ru