Беззащитная Европа: "новый старый" коронавирус

ВОЗ «ласково» даёт понять Европе, что грядёт уже третья волна инфекции. Год спустя после введения локдауна в большинстве стран ЕС Алёна Чернова подводит предварительные итоги политического и экономического кризиса, который был вызван SARS-CoV-2.

Руководитель ВОЗ в Европе дал понять, что регион ожидает новое массовое заражение, уже третье по счету за последние 12 месяцев.

Согласно цифрам боссов всемирного здравоохранения, которые подтверждаются данными портала Our World in Data, число выявленных вирусоносителей за последнюю неделю выросло на 9%. Как подчеркнул Ганс Клюге, «шесть недель мы наблюдали падение количества инфицированных, а сейчас вынуждены констатировать рост».

Знакомый мотив и хорошо известные всем слова – жители как Старого, так и Нового Света за год с момента, как та же ВОЗ объявила о пандемии заражений новым коронавирусом (оттого и цифра 2 в его официальном названии), их успели выучить наизусть.

Ровно год назад к сидящей в карантине Италии с Испанией присоединилась Франция, а потом компания стала расширяться: в клуб запертых в четырёх стенах приняли британцев, швейцарцев, подданных королевства Нидерландов и других, как принято считать, обладателей паспортов «цивилизованного мира».

Просто так посадить под замок без малого полмиллиарда человек невозможно. Для этого в государствах, которые любят называть себя правовыми, потребовалось принять ряд законодательных актов. Во-первых, лидеры стран и правительств протащили с помощью парламентариев законы о введении в подведомственных им государствах режима чрезвычайно ситуации. Во-вторых, они составили эти юридические акты таким образом, что их пролонгация – по мере нужды – стала де-факто автоматической.

Во Франции подобные ограничительные меры последний раз вводились в период войны в Алжире, и даже когда террористы расстреливали парижан на террасах кафе, а в Ницце давили их грузовиками в день национального праздника, у президента не имелось такого количества прерогатив, какое сегодня получил Макрон.

Сейчас в руках у президента Франции – чуть ли не абсолютистские королевские полномочия, а его власть практически ничем и никем не может быть ограничена, поскольку управление страной осуществляется на основе действия 16-ой статьи Основного закона Пятой Республики. Там, разумеется, об опасности для институтов государства сезонного респираторного заболевания не говорится, но кто сегодня во Франции будет читать Конституцию?

Схожая или аналогичная картина была (и сохраняется) на всём континенте. По замечанию известного врача, «власти Франции принимали и принимают решения, подглядывая за тем, что делают их коллеги в соседних странах».

Тут будет не лишним напомнить о хронологии событий.

Сообщения о том, что в Ухани начали болеть новым типом пневмонии (так тогда ковид-19 именовался в прессе), начали поступать накануне новогодних каникул. Тогда мало кто на них обратил внимание. Хотя – и это позднее подтвердила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес – инструкции на случай начала эпидемии нового ОРВИ были разосланы незамедлительно во все столицы стран-членов ЕС.

Прислушались ли там к рекомендациям -- неизвестно, но известно, что примерно в то же время переговоры Евросоюза и КНР о заключении нового торгового соглашения вступили в завершающую фазу, и в этой ситуации ни одно государство блока не могло себе позволить ослушаться брюссельского начальства и закрыть границы для граждан Поднебесной.

Многие уже постфактум напоминали, что эпидемия SARS-CoV практически не ощущалась в Европе именно потому, что тогда подобной интенсивности поездок просто не было. Вирус просто не завезли в «товарных количествах» из Китая, хотя сегодня большинство так называемых «нулевых» пациентов либо сами были путешественниками из КНР, свалившимися и заболевшими уже в Европе, либо первые заражённые с ними общались.

Только спустя несколько недель медики из Бергамо в публикации прямо заявили, что практически все принимаемые ими тогда решения были основаны на неверной презумпции: вместо того, чтобы защищать сообщества, они старались уберечь индивидов.

Чуть ранее о неверном пути, избранном европейскими властями, заявил анфан террибль французской медицины профессор Дидье Раульт. Он, в свойственной ему бунтарской манере, сказал: «Чтобы изолировать заражённых, их требуется выявить, а чтобы выявить, нужно организовать массовую сдачу тестов, эта процедура должна быть быстрой, эффективной и доступной. Запирать здоровых людей не имеет никакого смысла и показывает, что те, кто принимает решения, действуют под влиянием паники, а не основываясь на выводах учёных».

«ГОЛЫЙ КОРОЛЬ»





На протяжении многих десятилетий европейцев воспитывали в уверенности, что у них «лучшее здравоохранение в мире». Что там буквально воскрешают из мёртвых, там самые квалифицированные врачи, лучше лекарства и самая современная аппаратура.

Каково же было удивление сидящих взаперти граждан, когда они услышали уже от врачей, что у них «чего не хватишься -- ничего нет». С большим скрипом и под давлением общественного мнения тем, кто принимает решения, пришлось признаться: всё, что касается фармацевтической промышленности, от сырья до конечного продукта – уже давно делается в Китае и Индии. То же самое касалось и СИЗ – правительства, те самые, которые сейчас заставляют носить маски под угрозами штрафов, тогда говорили: «Походите без них, и вообще, это необязательно, это только если вы совсем уже умираете, тогда, да, маску можно надеть, а сейчас – не надо, не парьтесь» -- потому что 98% средств индивидуальной защиты производилось тоже в Китае.

Доходило до фарса. Когда французское правительство, поняв, что у него нет в достаточном количестве расходников для ИВЛ, обратилось в частные немецкие компании с заказом на баллоны со сжатым воздухом, пообещав любые деньги и любую предоплату, там им ответили, что у них нет свободных мощностей и персонала, поскольку они работают для Германии, и если тогдашнему премьеру Франции Филиппу так нужна их продукция, пусть «Макрон звонит фрау Меркель и договаривается с ней напрямую, потому что без разрешения Берлина мы взяться за выполнения заказа не можем».

Самолёты с грузом дезинфицирующих жидкостей, масок, одноразовых медицинских халатов и реагентов для ПЦР-тестов перехватывали на рулёжных дорожках, и за чемоданы наличных отправляли не в пункт назначения, обозначенный в контракте, а туда, где был полный швах.





Но если организация снабжения -- точнее, её полный провал -- были первой заботой властей, второй в списке была необходимость заткнуть голоса, как их называли в мейстримной прессе, «оптимистов», «успокаивателей» и «комплотистов».

К вящему недоумению, в списке значились лауреаты Нобелевской премии по медицине и биологии, профессура, сделавшая себе имя на на лечении инфекционных заболеваний, вирусологи. То есть научные работники, которые могли компетентно судить о происходящем.

Стоило профессору Монтанье, нобелиату и микробиологу, открыто заявить, что вирус – дело рук человека, и что эпидемия рано или поздно пойдёт на спад, поскольку хомо сапиенс живёт в окружении инфекций разной степени тяжести не одну сотню лет, как он был публично назван «потерявшим контакты с реальностью». Стоило профессору Раульту сообщить, что предложенная им схема лечения на ранних стадиях заболевания эффективна, как его обвинили в том, что он «шарлатан». Стоило профессору Перрону сказать, что РНК-вакцины «пока лишь – плод исследования, и долговременные эффекты от них на организм человека не изучены и неизвестны», как его немедленно уволили с поста заведующего отделением инфекционных болезней крупной парижской больницы.

«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР»





Запертые почти круглосуточно, запуганные мейнстримными медиа, боящиеся выходить из дома без санкции начальства (то есть без предъявления объяснительной), измученные бесконечным ожиданием, когда-то счастливые и когда-то беззаботные европейцы и раньше нуждались (вопреки словам об индивидуализме) в поводыре, -- а сейчас и подавно. Воля сломлена страхом перед инфекцией. Характер смят грядущими трудностями.

Наступивший год лишь приоткрывает завесу над грядущим. Плотно выкрашенным в чёрный цвет.

Владелец сетевых супермаркетов Leclerc Мишель-Эдуар Леклерк написал в своём ФБ, что уже сейчас 40% молодых людей (от 18 до 25 лет) полагают, что свежие продукты стоят для них непосильно дорого, 70% покупателей считают, что качественная еда стала «очень, чрезмерно» дорогой.

Франция – это вторая по объёму экономика ЕС, седьмая – в мире. Еда в стране всегда была и обильной, и дешёвой, но сегодня в Париже студенты стоят в очереди за супом, в спешном порядке расширяются столовые, где молодёжь, предъявив студенческий билет, может пообедать за 1€, на помощь пришли даже владельцы старейшего русского ресторана в Париже «Петроградъ», помнящего ещё «белую» эмиграцию, -- они отпускают «на вынос» еженедельно 200 бесплатных меню для неимущей молодежи.

Только в сфере общепита во Франции могут не открыться, по меньшей мере, 50 тысяч брассери и кафе. А дальше, по принципу домино, начнут валиться фитнес-клубы (они часто маленькие, не сетевые), но пострадают также и сетевые игроки, чьи магазины, расположенные в торговых центрах, сейчас закрыты. Несколько десятков тысяч сотрудников парижского аэропорта «Шарль де Голль» ходят под угрозой увольнения. И это – примеры последних двух-трех дней.

Амбициозный план ЕС по спасению экономики сообщества – слабое утешение для владельцев придорожной харчевни, вложивших в бизнес все сбережения: половина из €780 млрд предназначена для развития и внедрения природосберегающих технологий и тех, кто ими пользуется, а также для цифровизации разных отраслей европейского хозяйства.

Владелица маленькой парикмахерской, спрятавшейся в парижском переулке, заметила, что даже из обещанных уже правительством (и самим Макроном) ещё год назад средств «на поддержание бизнеса» она пока не увидела ни одного евроцента.