Израиль собрался в третий раз победить ковид карантином, а Трамп считает, что карантины не помогают

Это уже третья попытка Израиля победить коронавирус карантином, в этот раз к ней прибавилась и надежда на вакцину. Первый карантин действовал в Израиле с марта по май, второй -- с конца сентября по ноябрь. В обоих случаях после отмены большинства ограничений в стране возобновился рост числа инфицированных, несмотря на действовавший строгий масочный режим.

Отсутствие маски в Израиле карается штрафом в размере 500 шекелей (около 11,5 тыс. рублей).