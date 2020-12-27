Израиль собрался в третий раз победить ковид карантином, а Трамп считает, что карантины не помогают

В Израиле начался
уже третий карантин за этот год. До 9 января запрещено удаляться от дома более чем на один километр и ходить в гости друг к другу; закрываются все торговые точки, кроме продающих товары первой необходимости. Закрываются "пансионаты, зоопарки, национальные и природные парки, памятные места и мемориалы, салоны красоты и парикмахерские, кабинеты альтернативной и дополнительной медицины, кинотеатры, включая с заездом на автомобилях, торговые центры, рынки и музеи". Запрещены "активность на открытых площадках", "экскурсии, походы и поездки".
Это уже третья попытка Израиля победить коронавирус карантином, в этот раз к ней прибавилась и надежда на вакцину. Первый карантин действовал в Израиле с марта по май, второй -- с конца сентября по ноябрь. В обоих случаях после отмены большинства ограничений в стране возобновился рост числа инфицированных, несмотря на действовавший строгий масочный режим. Отсутствие маски в Израиле карается штрафом в размере 500 шекелей (около 11,5 тыс. рублей).
Вводятся всё новые карантины и в некоторых штатах США. Президент Трамп написал
по этому поводу в Твиттере, что карантины в конечном итоге никак не влияют на число заражённых:
"Карантин в штатах, управляемых демократами, полностью разрушает жизнь многих людей. Это гораздо хуже, чем ущерб, вызванный самим китайским вирусом [так Трамп называет коронавирус]. Число заразившихся в Калифорнии выросло, несмотря на карантин, а Флорида и другие штаты не закрывались и хорошо справляются".