 

Три источника и три составные части россиянства

Если говорить серьёзно, то скреп и незыблемых основ в РФ всего три.
 
1. Многонационалочка (то есть система угнетения русских Лицами Национальностей). Это АБСОЛЮТНАЯ СКРЕПА.
 
2. Итоги приватизации. Их Непересмотр Ни При Каких Обстоятельствах столь же АБСОЛЮТНАЯ СКРЕПА.
 
3. Право силовиков и особенно чекистов отнимать любую собственность и уничтожать любых людей, каких заблагорассудится, если это не противоречит пп. 1-2. Это третья АБСОЛЮТНАЯ СКРЕПА.
 
Всё остальное - опционально. Включая "путина", "духовность" и всё что угодно ещё. А вот вышеперечисленное - да.
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