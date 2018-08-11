Три источника и три составные части россиянства

Если говорить серьёзно, то скреп и незыблемых основ в РФ всего три.

1. Многонационалочка (то есть система угнетения русских Лицами Национальностей). Это АБСОЛЮТНАЯ СКРЕПА.

2. Итоги приватизации. Их Непересмотр Ни При Каких Обстоятельствах столь же АБСОЛЮТНАЯ СКРЕПА.

3. Право силовиков и особенно чекистов отнимать любую собственность и уничтожать любых людей, каких заблагорассудится, если это не противоречит пп. 1-2. Это третья АБСОЛЮТНАЯ СКРЕПА.