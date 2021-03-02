47% россиян выступают за контрактную армию

По мнению 18% опрошенных, служить должны только контрактники, 29% респондентов выступают за то, чтобы армия состояла по большей части из военнослужащих по контракту.

За приоритет службы в армии по контракту чаще всего выступают респонденты в возрасте 19-30 лет (49%): 24% считают, что служить должны только контрактники, 25% молодёжи -- за то, чтобы на военную службу брали по большей части по контракту.

28% россиян придерживаются мнения, что российская армия в идеале должна состоять поровну из призывников и контрактников, чаще такое распределение считают наилучшим сограждане 46-60 лет (30%).

За приоритет призывной системы выступают 16% россиян: 7% сограждан полагают, что служить должны только призывники, 9% респондентов считают полезным, чтобы личный состав комплектовался по большей части из призывников.