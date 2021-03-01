 

В России запустили горячую линию для родителей

 

Родители в РФ с 1 марта смогут обратиться с вопросами на специально созданную горячую линию Центра защиты прав и интересов детей, подведомственного Минпросвещения.

Специалисты центра будут консультировать по вопросам, которые связаны с особенностями развития детей и подростков, общением между родителями и детьми, обучением и воспитанием детей с ограничениями по здоровью и инвалидностью, профилактикой проблем социализации, профориентацией детей, освоением образовательных программ.

Специалисты также проконсультируют граждан, желающих принять на воспитание в семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Обратиться в центр можно по номеру 8-800-555-89-81.

 


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