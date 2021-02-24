МВФ прогнозирует бедность

Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу 2022 года доход на душу населения в развивающихся странах по сравнению с докризисными ожиданиями сократится на 22%:

"Мы ожидаем, что к концу 2022 года общий доход на душу населения в развитых странах будет ниже на 13% по сравнению с докризисными ожиданиями, в бедных странах будет ниже на 18%, в формирующихся рынках и развивающихся странах - за исключением Китая - ожидается сокращение на 22%. Этот прогнозируемый удар по доходу на душу населения усилится за счёт миллионов крайне бедных людей в развивающемся мире".

До ковида ожидалось, что разрыв в доходах между развитыми экономиками и 110 развивающимися странами сократится в период с 2020 по 2022 год. Однако теперь только 52 государства могут соответствовать прошлому прогнозу.



