 

Великобритании грозит сильнейшее сокращение ВВП за последние 300 лет

 

Великобритании грозит сильнейшее проседание экономики за последние 300 лет: по итогам 2020 года ВВП королевства сократится на 11,3%, хотя в 2021 году ожидается его рост на уровне 5,5%, а в 2022 - на 6,6%.


Согласно прогнозу британского Управления по бюджетной ответственности (OBR), в 2020 году объём государственных заимствований достигнет £394 млрд ($525 млрд по текущему курсу), что соответствует 19% от ВВП. Это наибольший показатель для мирного времени. 


Дополнительные средства правительство предполагает получить за счёт введения новых налогов или сокращения государственных трат. Зарплаты госслужащим временно перестанут повышаться, исключением станут работники сферы здравоохранения и сотрудники госучреждений с самым низким уровнем доходов. С 0,7% от ВВП до 0,5% от ВВП будут сокращены объёмы финансовой помощи, оказываемой королевством другим странам.


Уровень безработицы в Британии должен достичь пика во II квартале 2021 года, составив 7,5% (2,6 млн безработных), однако сократится до уровня в 4,4% к концу 2024 года.

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APN.ru