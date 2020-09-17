Индивидуальных предпринимателей обяжут больше платить за пенсию и лечение

Правительство РФ хочет повысить индивидуальным предпринимателям, адвокатам, нотариусам размер обязательного пенсионного и обязательного медицинского страхования с 2022 года.

Эта категория граждан оплачивает взносы за ОПС и ОМС самостоятельно, сегодня это происходит по фиксированной ставке:

"Если доход за расчётный период не превышает 300 00 рублей, взнос выплачивается в фиксированном размере: в 2020 году. - 32 448 рублей по ОПС. Когда доход превышает порог в 300 000 рублей, взнос по ОПС увеличивается на сумму фиксированного размера +1,0% от суммы дохода. По ОМС взнос остается фиксированным вне зависимости от суммы дохода - в 2020 году он составляет 8 426 рублей".



Однако с 2022 года чиновники хотят увеличивать взносы на прогнозируемый рост среднемесячной начисленной заработной платы.