Индивидуальных предпринимателей обяжут больше платить за пенсию и лечение
- 17.09.2020, 20:07,
- Новости
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Правительство РФ хочет повысить
индивидуальным предпринимателям, адвокатам, нотариусам размер обязательного пенсионного и обязательного медицинского страхования с 2022 года.
Эта категория граждан оплачивает взносы за ОПС и ОМС самостоятельно, сегодня это происходит по фиксированной ставке:
"Если доход за расчётный период не превышает 300 00 рублей, взнос выплачивается в фиксированном размере: в 2020 году. - 32 448 рублей по ОПС. Когда доход превышает порог в 300 000 рублей, взнос по ОПС увеличивается на сумму фиксированного размера +1,0% от суммы дохода. По ОМС взнос остается фиксированным вне зависимости от суммы дохода - в 2020 году он составляет 8 426 рублей".
Однако с 2022 года чиновники хотят увеличивать взносы на прогнозируемый рост среднемесячной начисленной заработной платы.
Таким образом, в 2022 году взнос по ОПС увеличится до 34 445 рублей, в 2023 году - до 36 723 рублей. Взнос на ОМС увеличится до 8 766 рублей в 2022 году и 9 119 рублей в 2023 году.