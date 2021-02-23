В США за год ковид-ограничений закрылись 400 000 малых предприятий

Около 400 тыс. предприятий малого бизнеса закрылись в США с начала ковидокризиса, ещё миллионы "держатся на волоске".

"Предприятия малого бизнеса - двигатели нашего экономического прогресса <...>, но они оказываются раздавленными. 400 тыс. предприятий малого бизнеса закрылись, еще миллионы держатся на волоске", - сказал президент США Байден, объявляя о ряде изменений, вносимых администрацией в программы оказания помощи малому бизнесу.