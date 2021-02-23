 

В США за год ковид-ограничений закрылись 400 000 малых предприятий

 

Около 400 тыс. предприятий малого бизнеса закрылись в США с начала ковидокризиса, ещё миллионы "держатся на волоске". 

"Предприятия малого бизнеса - двигатели нашего экономического прогресса <...>, но они оказываются раздавленными. 400 тыс. предприятий малого бизнеса закрылись, еще миллионы держатся на волоске", - сказал президент США Байден, объявляя о ряде изменений, вносимых администрацией в программы оказания помощи малому бизнесу. 

Для финансирования планов восстановления экономики предполагается повысить налоги -- например, налог на прибыль: с 21% до 28%. 
 
Влияние локдаунов на работу предприятий можно оценить, например, в сравнении штатов Калифорния и Флорида. В Калифорнии, где по-прежнему действует локдаун, безработица достигает 9%. Во Флориде, где локдауна нет, безработица остаётся на уровне 6,1%. 
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APN.ru