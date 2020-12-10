 

В РФ закрылись или оказались на грани более 4 000 000 предприятий малого и среднего бизнеса

 

За время коидопроисходящего в России прекратили своё существование около 4,5 млн предприятий малого и среднего бизнеса, заявила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова:

"Первая волна принесла серьёзнейшие потери в экономическом плане - 4,5 миллиона ИП, малых и средних предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса обанкротились, прекратили своё существование".

Позднее в пресс-службе Москальковой уточнили: 

"Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП".




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