В РФ закрылись или оказались на грани более 4 000 000 предприятий малого и среднего бизнеса

За время коидопроисходящего в России прекратили своё существование около 4,5 млн предприятий малого и среднего бизнеса, заявила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова:

"Первая волна принесла серьёзнейшие потери в экономическом плане - 4,5 миллиона ИП, малых и средних предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса обанкротились, прекратили своё существование".

Позднее в пресс-службе Москальковой уточнили:

"Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП".







