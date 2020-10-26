 

Проверки малого бизнеса запретят до 31 декабря 2021 года. Но не все.

Президент РФ В.В. Путин поручил 
"...обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих продление до 31 декабря 2021 года запрета на осуществление плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении субъектов малого предпринимательства, исключив распространение такого запрета на налоговый контроль, таможенный контроль и контроль в финансово-бюджетной сфере, а также на все виды деятельности и объекты контроля с высоким риском причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также на участников бюджетного процесса".
 
 
С конца марта в России был введён мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса.
 
 

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