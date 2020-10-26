Проверки малого бизнеса запретят до 31 декабря 2021 года. Но не все.

Президент РФ В.В. Путин поручил

"...обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих продление до 31 декабря 2021 года запрета на осуществление плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении субъектов малого предпринимательства, исключив распространение такого запрета на налоговый контроль, таможенный контроль и контроль в финансово-бюджетной сфере, а также на все виды деятельности и объекты контроля с высоким риском причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также на участников бюджетного процесса".