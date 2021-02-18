Всё больше учителей Британии убирают из программы Шекспира "за пропаганду нетерпимости и белого превосходства"

В Британии растёт число учителей и преподавателей, которые убирают из учебной программы
произведения Вильяма Шекспира за "пропаганду расизма, белого превосходства и нетолерантности". А также за мизогинию и гомофобию. Взамен они предлагают изучать современную актуальную литературу, "проповедующую разнообразие", "инклюзивную", "рассказывающую ученикам о таких же молодых людях, как они сами". Звучат голоса о том, что Шекспир ничему не может научить подрастающее поколение, и что ученики совершенно спокойно обойдутся без Шекспира.