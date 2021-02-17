Российские фермеры вносят всё больший вклад в с/х производство

В 2020 году рост производства фермерских хозяйств РФ составил 4%. Об этом говорится в сообщении министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева:

По его словам, фермерские хозяйства обеспечивают около трети сбора зерна и подсолнечника в России. Их доля в валовом сельскохозяйственном производстве растёт и по итогам 2020 года составляет 14,3%. "Во многом этому способствует техническая модернизация предприятий, внедрение передовых технологий производства, общее повышение компетенций современных фермеров, а также использование ими мер государственной поддержки".

В 2020 году площадь сельхозземель в фермерских хозяйствах достигла 25 млн га из общей площади в 79,9 млн га. Ежегодно фермерские посевные площади в России увеличиваются в среднем на 1 млн гектаров. Объём производства зерна фермерами в 2020 году составил почти 40 млн тонн, что составляет около 30%. Доля фермерских хозяйств в садоводстве за последние 5 лет увеличилась с 10% до 23%.