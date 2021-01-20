 

Спрос на российские товары на Wildberries вырос почти втрое

 
Крупнейший российский онлайн-ретейлер "Вайлдбериз" по итогам 2020 года отметил почти трёхкратный рост продаж товаров российского производства: 

"В 2020 году продажи российских товаров на Wildberries увеличились на 111%, до 169,8 млрд руб., рост в штуках составил 189%. Самая популярная продукция отечественного производства -- одежда и обувь, товары для красоты и здоровья, продукты питания, книги и товары для дома".


"В 2020 году по объёмам продаж лидировала продукция предпринимателей Московского региона (рост на 86% год к году) и Санкт-Петербурга (+70%). В числе лидеров по обороту также товары от предпринимателей Ивановской (+229%), Новосибирской (+34%), Ростовской (+185%), Нижегородской (+97%) и Свердловской (+271%) областей", - отметил директор по развитию бизнеса Вячеслав Иващенко.


Оборот "Вайлдбериз" в 2020 году почти удвоился и достиг 437,2 млрд рублей. Помимо России, компания присутствует в Польше, Словакии, Украине, Израиле, Германии, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении.


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APN.ru