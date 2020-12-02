 

В Подмосковье завезли полмиллиона живых улиток

 

Около 480 тыс. единиц сухопутной улитки общей массой около 4 тонн завезли в Московскую область для разведения. Это маточное поголовье сухопутной улитки, разведение которой планируется в двух фермерских хозяйствах Подмосковья.

Этот вид улитки отличается от российской виноградной: сухопутная улитка растёт и развивается в течение трёх с половиной месяцев и становится готова к размножению в 4,5-5 месяцев. "Российская же улитка растёт 2-3 года. Таким образом, рентабельность производства повышается на 40%. Кроме того, у данного вида улитки в пищу употребляются, кроме ноги, ещё и печень и икра", - отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.


Икра улитки является полезным деликатесом, сбалансированным витаминно-минеральным комплексом. В печени улиток нет жиров, а вещества, содержащиеся в ней, способствуют выведению холестерина из организма человека.


В марте 2020 года, по указу президента РФ, улитководство внесено в список сельскохозяйственной деятельности на территории РФ.


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APN.ru