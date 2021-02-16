 

Израиль упражняется в сегрегации, в Индии почему-то всё меньше ковида

 

В Израиле с 21 февраля заработают торговые центры, отели, спортивные залы, магазины и культурные площадки - но в основном для тех, кто вакцинировался от ковида. Согласно плану, отели, спортзалы, культурные площадки и бассейны будут открыты для людей с "зелёными паспортами", которые можно получить после вакцинации или выздоровления от ковида. У детей младше 16 лет, которые не могут сделать прививку, будут проверять результаты теста на ковид.

В торговых центрах, магазинах, библиотеках, музеях и на открытых рынках "зелёные паспорта", предположительно, не будут обязательны. 

Интересная ситуация с синагогами: им придётся выбирать, работать ли наполовину своей максимальной вместимости, впуская только людей с "зелёными паспортами", или же придерживаться ограничений в 10 человек внутри и 20 снаружи.

2020-й год Израиль провёл в локдаунах и масках, закончив год с ростом смертности на 8,9% относительно среднегодовой за пять лет (это больше, чем в Швеции, где аналогичный показатель составляет 7,7%), и вышеупомянутые планы местные жители воспринимают как "послабление". 

 

В то же время в Индии с сентября прошлого года идёт снижение ковидных случаев. На пике их было 100 000 в день, сейчас -- 11 000. Это снижение не удаётся связать ни с вакцинацией (она здесь ещё не началась), ни с ношением масок (снижение равномерно происходит и там, где их никогда не носили). 

Индийские учёные обеспокоены тем, что не могут объяснить снижение заболеваемости ковидом, хотя предполагают, что это могло произойти по причине естественного накопления иммунитета, в том числе потому, что индийцы часто сталкиваются с такими заболеваниями, как тиф, холера и туберкулёз и имеют напряжённый (действенный) иммунитет. 



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APN.ru