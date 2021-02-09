Невакцинированные евреи не попадут в торговые центры, а арабы -- в мечети

б этом объявил Форум руководителей торговых сетей и ресторанов. В ближайший четверг, 11 февраля, в Израиле откроются все торговые предприятия, включая рынки, рестораны и торговые центры. Но пускать туда будут не всех , о

Согласно заявлению руководителей торговых сетей и ресторанов, в магазины и предприятия общественного питания будут пускать лишь тех, кто получил прививку или переболел коронавирусом, а также детей и подростков в возрасте до 16 лет. П окупатели старше 60 лет должны будут при входе предъявлять справку о получении двух доз вакцины, младше 60 лет -- о получении как минимум одной дозы, переболевшие -- справку о перенесённом ковиде.

Кроме того, можно будет посетить магазин, рынок или ресторан, предъявив справку об отрицательном результате анализа на коронавирус, взятого не более чем за 72 часа до визита.

Предполагается, что такой формат открытия бизнесов ускорит темпы вакцинации, дав населению серьёзный стимул для прививки. Арабов в Иерусалиме хотят стимулировать к вакцинации, связав с нею открытие мечетей, эту идею предложил мэр Иерусалима Моше Лион.

Между тем глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил , что попытки быстро вакцинировать всех граждан внутри одного государства приведут к более длительному выходу из пандемии: