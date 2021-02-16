На ковид выделят вдвое больше доплат, чем на ОМС в регионы

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам более 25,4 млрд рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

В то же время Мишустин поручил выделить из резервного фонда правительства почти 50 млрд рублей на соцвыплаты медработникам, которые работают с коронавирусными пациентами, и сотрудникам организаций, помогающих в лечении ковида. Средства пойдут на осуществление специальной социальной выплаты медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), участвующим в оказании медицинской помощи по диагностике и лечению ковида.

Ранее (16 февраля) мэр Москвы Сергей Собянин выделил 3 млрд рублей на "стимулирующие выплаты" медработникам, которые работают с ковидом.