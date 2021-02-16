 

На ковид выделят вдвое больше доплат, чем на ОМС в регионы

 

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам более 25,4 млрд рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

В то же время Мишустин поручил выделить из резервного фонда правительства почти 50 млрд рублей на соцвыплаты медработникам, которые работают с коронавирусными пациентами, и сотрудникам организаций, помогающих в лечении ковида. Средства пойдут на осуществление специальной социальной выплаты медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), участвующим в оказании медицинской помощи по диагностике и лечению ковида.

Ранее (16 февраля) мэр Москвы Сергей Собянин выделил 3 млрд рублей на "стимулирующие выплаты" медработникам, которые работают с ковидом. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Медикам доплатят за выявление онкологических заболеваний
» Медикам, работающим с ковидом, уже заплатили больше, чем выделят на модернизацию медицины в 2021 году
» Безработным в сентябре доплатят за детей
» Медикам, работающим с ковидом, дополнительно выделят 22 млрд. рублей
» Управлять средствами ФНБ будет Владимир Путин
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Книга для обязательного чтения

Книга для обязательного чтения

Экстремизм на экспорт

Экстремизм на экспорт

Ядерная война: страшилка или реальная перспектива?

Ядерная война: страшилка или реальная перспектива?

Как языковой вопрос раздробил Молдавию. Впереди новые расколы?

Как языковой вопрос раздробил Молдавию. Впереди новые расколы?

Как белорусов видят на Западе?

Как белорусов видят на Западе?

Русский космизм и местечковое еврейство. Махатмы.

Русский космизм и местечковое еврейство. Махатмы.

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Израиль упражняется в сегрегации, в Индии почему-то всё меньше ковида

  • 22:18
  • 177

62% американцев хотят третью крупную партию

  • 21:40
  • 169

Суд в Гааге отменил комендантский час, а премьер Чехии самовольно продлил ЧП

  • 21:33
  • 176

Дума запретила высаживать детей-безбилетников

  • 21:10
  • 184

На ковид выделят вдвое больше доплат, чем на ОМС в регионы

  • 21:01
  • 183

Билл Гейтс вкладывается в изменения климата и призывает государства вложить намного больше

  • 21:46
  • 539
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru